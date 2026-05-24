Serie A tutti i verdetti dell’ultimo turno | Juve e Milan in Europa League Roma e Como in Champions! Si salva il Lecce

Nell’ultimo turno di Serie A, Juventus e Milan si sono assicurate la qualificazione in Europa League, mentre Roma e Como sono entrate in Champions League. Il Lecce ha mantenuto la categoria, mentre la Cremonese è retrocessa in Serie B. La giornata ha definito anche le altre posizioni in classifica, con alcuni club che hanno concluso la stagione senza variazioni significative. Nessun altro dettaglio sulle partite o sui risultati specifici è stato fornito.

Serie A, tutti i verdetti dell’ultimo turno: Juve e Milan in Europa League, Roma e Como in Champions! Il Lecce è salvo, la Cremonese in B. L’ultima giornata di Serie A ha consegnato verdetti pesantissimi, tra sorprese, delusioni e risultati destinati a incidere sul futuro di diversi club. In attesa della conclusione di Torino Juventus, con i bianconeri momentaneamente avanti 2-1, la squadra di Luciano Spalletti è già aritmeticamente fuori dalla prossima Champions League. Una delusione enorme per la Juventus, che nonostante il vantaggio nel derby non può più rientrare tra le prime quattro a causa dei risultati maturati sugli altri campi. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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