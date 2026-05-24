como e roma in champions milan e juve in europa league

Como, ultima in classifica, ha sconfitto 4-1 una squadra di alta classifica, assicurandosi la qualificazione alla prossima Champions League. La partita si è giocata nell'ultima giornata di campionato e ha visto la squadra con Fabregas dominare l'incontro. Nel frattempo, Milan e Juventus sono state eliminate dalle competizioni europee e si sono qualificate per l'Europa League. Como si è così guadagnata un posto tra le migliori d'Europa, mentre le altre due squadre continueranno a competere in seconda divisione continentale.

AGI - Il finale di campionato che non ti aspetti: la cenerentola Como di Fabregas travolge 4-1 la Cremonese fuori casa, la condanna alla Serie B (rendendo superfluo il successo del Lecce per 1-0 sul Genoa ) e, cosa più clamorosa, conquista il quarto posto in campionato e l’accesso alla prossima Champions League. Dalla C alla Champions in tre anni. Se i lariani fanno il loro, stessa cosa può dirsi per la Roma che vince con grande fatica (e un miracolo sullo 0-0 del solito Svilar ) per 2-0 a Verona, club retrocesso da settimane che ha trovato il suo gioco migliore proprio nel momento del verdetto inesorabile. Chi invece crolla clamorosamente è il Milan di Max Allegri, sconfitto per 2-1 in casa dal Cagliari. 🔗 Leggi su Agi.it

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Roma e Como in Champions, disastro per Milan e Juve: sono in Europa League

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