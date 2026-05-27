Il Real Madrid piomba su Alessandro Bastoni | il piano di José Mourinho per strappare il pilastro all’Inter

Notizia in breve

Il Real Madrid ha manifestato interesse per Alessandro Bastoni, con l’obiettivo di acquistarlo dall’Inter. Secondo fonti vicine al club, il piano di José Mourinho prevede di convincere il difensore a trasferirsi in estate. La trattativa tra Bastoni e il Barcellona si è conclusa senza esito, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento in Spagna. La società madrilena sta preparando un’offerta per il giocatore, che potrebbe lasciare l’Inter nei prossimi mesi.