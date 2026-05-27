Il Real Madrid piomba su Alessandro Bastoni | il piano di José Mourinho per strappare il pilastro all’Inter
Il Real Madrid ha manifestato interesse per Alessandro Bastoni, con l’obiettivo di acquistarlo dall’Inter. Secondo fonti vicine al club, il piano di José Mourinho prevede di convincere il difensore a trasferirsi in estate. La trattativa tra Bastoni e il Barcellona si è conclusa senza esito, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento in Spagna. La società madrilena sta preparando un’offerta per il giocatore, che potrebbe lasciare l’Inter nei prossimi mesi.
Il nome di Alessandro Bastoni torna a infiammare le dinamiche del calciomercato internazionale a pochi mesi di distanza dalla conclusione della lunga ed infruttuosa trattativa per un suo possibile trasferimento al Barcellona. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il difensore dell’ Inter sarebbe finito nel mirino del Real Madrid, fortemente intenzionato a monitorare la situazione del centrale della Nazionale in vista della sessione estiva. Questo interesse concreto si inserisce all’interno di una pianificazione societaria molto più ampia da parte dei blancos, che nelle prossime settimane potrebbero attuare una vera e propria rivoluzione tecnica per la panchina, dove si fa sempre più largo la candidatura di José Mourinho per un clamoroso ritorno nella capitale spagnola. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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