Mercato Inter il Real Madrid si fionda su Bastoni | il difensore nerazzurro è il prescelto di Mourinho I dettagli
Il Real Madrid ha mostrato interesse per il difensore dell'Inter, considerato un obiettivo per la prossima stagione. L'allenatore del club spagnolo ha contattato il giocatore, che potrebbe entrare a far parte del nuovo ciclo della squadra. L'Inter, attraverso il direttore generale, ha fissato il prezzo di vendita a 75 milioni di euro. La trattativa tra le parti è in corso, ma non è ancora stato raggiunto un accordo ufficiale.
di Francesco Aliperta Mercato Inter, lo Special One chiama il centrale nerazzurro per il suo nuovo ciclo a Madrid, ma Marotta chiede 75 milioni di euro. L’approdo di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid inizia a scuotere i vertici del calciomercato internazionale, con un fortissimo scossone che colpisce direttamente la Milano nerazzurra. Il tecnico portoghese ha individuato il rinforzo ideale per la retroguardia delle Merengues proprio all’interno della rosa guidata da Cristian Chivu. Come scrive Ok Diario, riprendendo le rivelazioni di Eduardo Inda a Al Chiringuito: «Il tecnico portoghese, che ha già avuto alcuni colloqui di pianificazione con la Direzione Calcio del club, ha priorità ben precise sia per quanto riguarda i ruoli che per i giocatori che dovrebbero ricoprirli. 🔗 Leggi su Internews24.com
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