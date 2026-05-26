Mercato Inter il Real Madrid si fionda su Bastoni | il difensore nerazzurro è il prescelto di Mourinho I dettagli

Notizia in breve

Il Real Madrid ha mostrato interesse per il difensore dell'Inter, considerato un obiettivo per la prossima stagione. L'allenatore del club spagnolo ha contattato il giocatore, che potrebbe entrare a far parte del nuovo ciclo della squadra. L'Inter, attraverso il direttore generale, ha fissato il prezzo di vendita a 75 milioni di euro. La trattativa tra le parti è in corso, ma non è ancora stato raggiunto un accordo ufficiale.