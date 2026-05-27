Domenica 17 maggio, in Piazza Ducale a Vigevano, si sono riunite molte persone. La presenza di un generale in pensione, noto per le sue dichiarazioni controverse, ha attirato l’attenzione. Le sue affermazioni sono state al centro del dibattito pubblico e hanno alimentato discussioni politiche. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con un’ampia partecipazione di cittadini e media. La situazione rimane sotto osservazione in vista delle prossime elezioni.

Domenica 17 maggio, la magnifica Piazza Ducale, il salotto buono di Vigevano, si era riempita di gente. Nell’antica e tranquilla cittadina lombarda, già famosa per l’industria calzaturificia e adesso luogo aperto alla modernità, si affacciava per la prima volta Roberto Vannacci, il generalissimo uomo della destra-destra a sostegno del candidato a sindaco Furio Savilla. Dalla piazza piena sono uscite le urne piene: Savilla è arrivato quarto, ha preso la bellezza del quattordici per cento ed è decisivo al ballottaggio. Un risultato eccezionale. Certo, siamo a Vigevano e non in una grande città, ma è la riprova che l’uomo nero va forte. È di moda. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il qualunquismo nero di Vannacci sarà la variabile impazzita fino alle elezioni

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