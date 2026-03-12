A Siena, il pronto soccorso pediatrico registra circa 12 mila accessi all’anno e dispone di personale dedicato disponibile 24 ore su 24. Nel maggio 2023, l’Aou Senese ha attivato il servizio pediatrico h24, integrando il percorso pediatrico già presente all’interno del pronto soccorso in modo continuo. Questa modifica riguarda l’intera giornata e mira a garantire un’assistenza sempre disponibile.

Siena, 12 marzo 2026 – Nel maggio 2023 l’ Aou Senese ha attivato il Pronto soccorso pediatrico h24, strutturando il precedente percorso pediatrico attivo all’interno del Ps, a coprire tutta l’intera giornata. Il servizio di Pronto soccorso pediatrico è rivolto a pazienti da zero a 16 anni, con codice compreso da 2 a 5 che vengono presi in carico dall’équipe medico infermieristica specialistica pediatrica attiva h24 nei locali dedicati del Pronto soccorso delle Scotte e rinnovati nel gennaio 2024. I pazienti in età pediatrica con codice 1, cioè estremamente gravi, vengono valutati collegialmente da pediatri, medici dell’ emergenza-urgenza e anestesisti-rianimatori nella Shock RoomArea ad alta intensità di cura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pronto soccorso pediatrico, a Siena “quasi 12mila accessi l’anno e personale dedicato per 24 ore”

Articoli correlati

Agropoli in emergenza: 12mila accessi senza Pronto SoccorsoAgropoli senza Pronto Soccorso: la battaglia di Celano per riaprire l’emergenza Il consigliere regionale Roberto Celano di Forza Italia ha presentato...

Picco di accessi nei pronto soccorso abruzzesi per l'influenza: +35% nel Chietino, quasi tutti sfociati in ricoveriCentinaia i pazienti in ospedale fra dicembre e i primi di gennaio, a causa dell'influenza stagionale e di sindromi influenzali; in alcuni casi tempi...

Contenuti e approfondimenti su Pronto soccorso

Temi più discussi: Pronto soccorso pediatrico, a Siena quasi 12mila accessi l’anno e personale dedicato per 24 ore; Pronto soccorso pediatrico, oltre 25mila bambini accolti in un anno; Oltre 70 accessi al giorno: i numeri del 2025 del pronto soccorso pediatrico; Pediatria sguarnita e pronto soccorso al collasso: a Nuoro l’emergenza sanitaria si aggrava – Cosa sta succedendo.

Pronto soccorso pediatrico, oltre 25mila bambini accolti in un annoPADOVA - Oltre 25mila accessi in un anno (25.761 a voler essere precisi) significano, in media, oltre 70 bambini al giorno accolti al pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera. ilgazzettino.it

Pronto soccorso pediatrico. Simeup: Troppi accessi inappropriatiCirca 5 milioni di bambini ogni anno vengono portati in Pronto soccorso. Solo nel 10% dei casi si tratta di codici gialli o rossi. E la metà dei codici verdi è inappropriato. Questo può ostacolare ... quotidianosanita.it

Quasi 200 infermieri di processo formati, 350 operatori di Pronto Soccorso e Servizi psichiatrici impegnati in corsi di gestione dei conflitti (de-escalation), ma anche nuove procedure organizzative e, quando servono, sistemi di allarme. Sono diversi gli strument - facebook.com facebook