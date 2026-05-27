Il progetto ’Voci’ anche per i minori | Ne abbiamo presi in carico 197
Sono stati presi in carico 197 minori nell’ambito del progetto ’Voci’. Tra i sostenitori del programma c’è l’Ambito territoriale sociale 1, che coordina anche la rete dei centri antiviolenza della provincia. La cifra si riferisce ai minori coinvolti nelle iniziative di supporto e assistenza. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di intervento o sulle caratteristiche dei minori assistiti.
Tra i sostenitori del progetto "Strong-Her", c’è l’Ambito territoriale sociale 1, che è anche soggetto capofila della rete dei centri antiviolenza della provincia. "Una rete che oggi copre davvero tutto il nostro territorio – dice Andrea Mancini, coordinatore dell’Ambito – dove possiamo trovare 7 sedi di centri antiviolenza, visto che oltre a quello di Pesaro, si sono anche le sedi di Urbino, Urbania, Fano, Cagli, Fossombrone e Macerata Feltria. Siamo infatti riusciti a coprire l’intero territorio rendendo il servizio più accessibile per le donne che subiscono violenza. Inoltre – aggiunge – ricordiamo che a Pesaro abbiamo anche il progetto ’Voci’ che riguarda l’assistenza e il supporto dei minori vittime di violenza, ma anche il servizio ’Dico tra noi’, che invece si rivolge a uomini che hanno agito o temono di agire con violenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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