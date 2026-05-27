Sono stati presi in carico 197 minori nell’ambito del progetto ’Voci’. Tra i sostenitori del programma c’è l’Ambito territoriale sociale 1, che coordina anche la rete dei centri antiviolenza della provincia. La cifra si riferisce ai minori coinvolti nelle iniziative di supporto e assistenza. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di intervento o sulle caratteristiche dei minori assistiti.

Tra i sostenitori del progetto "Strong-Her", c’è l’Ambito territoriale sociale 1, che è anche soggetto capofila della rete dei centri antiviolenza della provincia. "Una rete che oggi copre davvero tutto il nostro territorio – dice Andrea Mancini, coordinatore dell’Ambito – dove possiamo trovare 7 sedi di centri antiviolenza, visto che oltre a quello di Pesaro, si sono anche le sedi di Urbino, Urbania, Fano, Cagli, Fossombrone e Macerata Feltria. Siamo infatti riusciti a coprire l’intero territorio rendendo il servizio più accessibile per le donne che subiscono violenza. Inoltre – aggiunge – ricordiamo che a Pesaro abbiamo anche il progetto ’Voci’ che riguarda l’assistenza e il supporto dei minori vittime di violenza, ma anche il servizio ’Dico tra noi’, che invece si rivolge a uomini che hanno agito o temono di agire con violenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il progetto ’Voci’ anche per i minori: "Ne abbiamo presi in carico 197"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubHe Signed a Marriage Contract… But Fell in Love for Real!

Notizie e thread social correlati

“Abbiamo comprato casa e abbiamo scoperto che è una tana di serpenti. Ne troviamo almeno 5-6 al giorno, cadono anche dal soffitto, non ce la faccio più”: il racconto choc di CallieUna giovane donna del Montana ha condiviso sui social la sua esperienza di vivere in una vecchia fattoria infestata da serpenti.

Bergomi: “Milan con poca pazienza. Leao? Di fischi ne ho presi di peggiori anche io”Durante la partita tra Milan e Udinese, Rafa Leao ha ricevuto alcuni fischi dai tifosi rossoneri.

Temi più discussi: Il progetto ’Voci’ anche per i minori: Ne abbiamo presi in carico 197; Voci dal carcere al Salone del Libro; Plurifonica. Una corale per i 120 anni di Villa Romana; Damla Karacayir fa parlare i suoni dell’Anatolia e della Mesopotamia.

CRESCE IL PROGETTO 67 COLONNE PER L’ARENA DI VERONA SFIORATI I 12 MILIONI DI EURO RACCOLTI Ospite della serata riservata ai mecenati il campione paralimpico Renè De Silvestro Sul palcoscenico anche il Coro di Voci bianche dell’Arena x.com

Il progetto ’Voci’ anche per i minori: Ne abbiamo presi in carico 197Tra i sostenitori del progetto Strong-Her, c’è l’Ambito territoriale sociale 1, che è anche soggetto capofila della rete dei centri antiviolenza della provincia. Una rete che oggi copre davvero tut ... ilrestodelcarlino.it

[Schira] Escl. - L'AC Milan ha offerto un contratto fino al 2029 (€4M/anno) per convincere Andoni Iraola a unirsi ai Rossoneri. L'allenatore spagnolo è il principale obiettivo del Milan per il ruolo di allenatore. Iraola ha ricevuto anche altre tre offerte (Crystal Palac reddit

Poggibonsi s’illumina: Tante voci insieme per un progetto coraleLuci, attrazioni per grandi e piccini, una canzone dedicata, una mascotte. Sindaca, il Natale è alle porte: che atmosfera si respira? Un bel fermento che coinvolge un po’ tutti e tutte. D’altronde è ... lanazione.it