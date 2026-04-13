Bergomi | Milan con poca pazienza Leao? Di fischi ne ho presi di peggiori anche io

Durante la partita tra Milan e Udinese, Rafa Leao ha ricevuto alcuni fischi dai tifosi rossoneri. Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter, ha commentato la situazione, dicendo di averne sentiti di peggiori anche lui in passato. Ha anche osservato che la squadra milanese sembra avere poca pazienza nei confronti dei propri giocatori e ha parlato dei fischi rivolti a Leao.

Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, ha voluto commentare ai microfoni di Sky Calcio Club la partita fatta dal Milan in casa contro l'Udinese, finita poi 3-0 a favore degli avversari. L'ex nerazzurro, dopo aver parlato un po' della prestazione della squadra di Massimiliano Allegri, si è voluto soffermare su Rafael Leao, fischiassimo dal pubblico di San Siro al momento del cambio. Che la sua storia d'amore con il Milan sia arrivata ai titoli di coda? Ecco, di seguito, le sue parole: Sulla partita: "E' stato un Milan con davvero poca pazienza, non ragionavano e andavano sempre allo stesso ritmo concedendo troppi spazi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bergomi: “Milan con poca pazienza. Leao? Di fischi ne ho presi di peggiori anche io” Panucci: «Fischi a Bastoni? Siamo stati calciatori, anche io ho simulato. Anche Maradona ha segnato di mano»Calciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, l’Arsenal piomba su Pio Esposito. Leao Milan, la pazienza è finita! La reazione del portoghese dopo i fischi e la posizione del club: cosa aspettarsi in estate?Leao Milan, la pazienza è finita! La reazione del portoghese dopo i fischi e la posizione del club: cosa aspettarsi in estate? Calciomercato Torino:...