Il progetto Insieme per un nuovo Borgo | in piazza San Paolo concerto della Fanfara ed esibizioni degli studenti

Notizia in breve

In piazza San Paolo si è svolto l’ultimo evento del progetto “Insieme per il Nuovo Borgo”, che riprenderà a ottobre. L’iniziativa ha visto un concerto della fanfara e le esibizioni degli studenti. Il progetto ha coinvolto enti pubblici, forze dell’ordine, scuole, parrocchie e organizzazioni del terzo settore, con l’obiettivo di promuovere una nuova visione del quartiere Borgo Nuovo.