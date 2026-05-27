Il progetto Insieme per un nuovo Borgo | in piazza San Paolo concerto della Fanfara ed esibizioni degli studenti
In piazza San Paolo si è svolto l’ultimo evento del progetto “Insieme per il Nuovo Borgo”, che riprenderà a ottobre. L’iniziativa ha visto un concerto della fanfara e le esibizioni degli studenti. Il progetto ha coinvolto enti pubblici, forze dell’ordine, scuole, parrocchie e organizzazioni del terzo settore, con l’obiettivo di promuovere una nuova visione del quartiere Borgo Nuovo.
Una grande festa in occasione dell’ultimo appuntamento del progetto “Insieme per il Nuovo Borgo” (ripartirà ad ottobre), che ha coinvolto istituzioni, forze dell’ordine, scuole, parrocchie ed enti del terzo settore, con l’obiettivo di costruire una nuova visione del quartiere Borgo Nuovo.Venerdì. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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