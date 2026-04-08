Concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia

A Colico si è tenuto un concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia, in occasione del decimo anniversario dell’Associazione Nazionale Carabinieri locale. L’evento ha visto la partecipazione della fanfara militare, che ha realizzato l’esibizione in una giornata dedicata alla celebrazione dell’associazione. La manifestazione si è svolta in un contesto pubblico, attirando un pubblico locale e coinvolgendo la comunità.

La Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia grande protagonista a Colico. In occasione del 10° anniversario di fondazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Colico è stato organizzato un evento celebrativo di particolare rilievo.Per l’occasione è stata infatti invitata la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it La fanfara dei carabinieri in concerto nelle strade di ViagrandeAll’evento prenderà parte una rappresentanza di carabinieri del comando provinciale, insieme alle autorità civili, militari e religiose del... Cultura della legalità, i Carabinieri incontrano gli studenti con la Fanfara del 10° RGT CampaniaI militari hanno illustrato agli studenti i compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri e il ruolo svolto quotidianamente a tutela della... Fanfara del 3° rgt Carabinieri Temi più discussi: A Napoli concerto di solidarietà con la fanfara dei Carabinieri; Polizia di Stato, 174° anniversario: concerto della Fanfara al Teatro Gesualdo l’11 aprile; SANT’ANTONINO DI SUSA, CONCERTO DELLA FILARMONICA SANTA CECILIA CON LA FANFARA ANA; ANMI Monopoli celebra 60 anni di storia nella Settimana Blu. Avellino – Concerto della Fanfara della PoliziaNell’ambito delle iniziative legate al 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la Questura di Avellino ha organizzato un concerto della Fanfara che avrà luogo Sabato 11 Aprile 2026 ... irpinia24.it SANT’ANTONINO DI SUSA, CONCERTO DELLA FILARMONICA SANTA CECILIA CON LA FANFARA ANAdi IVO BLANDINO SANT'ANTONINO DI SUSA - Il 2026 segna il centenario della fondazione del Gruppo Alpini di Sant’Antonino di Susa. Sebbene i festeggiamenti ufficiali si terranno il 19, 20 e 21 giugno co ... valsusaoggi.it SANT’ANTONINO DI SUSA, CONCERTO DELLA FILARMONICA SANTA CECILIA CON LA FANFARA ANA - facebook.com facebook