ChorusLife ospita Padel in Piazza | torneo gioco libero ed esibizioni nel cuore dello smart district

Dal 14 maggio al 2 giugno, Piazza del Sagittario presso ChorusLife diventerà un grande spazio aperto dedicato al padel. L’evento, intitolato «Padel in Piazza», prevede un torneo, momenti di gioco libero e esibizioni. La manifestazione si svolge nel cuore dello smart district, coinvolgendo gli appassionati di questa disciplina sportiva. La piazza sarà allestita appositamente per ospitare le varie attività legate al padel durante tutto il periodo.

LA MANIFESTAZIONE. Dal 14 maggio al 2 giugno Piazza del Sagittario di ChorusLife si trasformerà in un grande campo sportivo a cielo aperto con «Padel in Piazza», iniziativa dedicata agli appassionati della disciplina che unisce sport, intrattenimento e socialità. Per oltre due settimane il pubblico potrà partecipare a partite, lezioni con istruttori qualificati, momenti dimostrativi ed esibizioni all’interno di un campo allestito nel cuore dello smart district bergamasco. L’evento ospiterà anche la prima tappa del Metano Nord Padel Tour 2026, circuito amatoriale che proseguirà poi a Milano e Como e si concluderà con un master finale previsto tra settembre e ottobre a Bergamo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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