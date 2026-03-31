Il principe Harry non vede l’ora di essere invitato da suo padre sogna che Carlo lo chiami a trascorrere le vacanze a Sandringham con tutta la famiglia | il retroscena

Da ilfattoquotidiano.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il principe Harry avrebbe espresso il desiderio di ricevere un invito dal padre, re Carlo III, per trascorrere le vacanze a Sandringham con la famiglia. In un retroscena riportato, si parla di un appello dagli Stati Uniti rivolto al sovrano, con l’intento di convincerlo a invitare il figlio a trascorrere le festività in Inghilterra. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su eventuali inviti o piani familiari.

Sarebbe bello essere invitati a trascorrere le vacanze con papà. Poi o meno suonerebbe così l’appello lanciato dagli Stati Uniti in direzione Londra per commuovere il cuore tenero di re Carlo III e fare partire un invito a Sandringham per il figliol prodigo che sta a Montecito. Naturalmente non è Harry in persona a lanciare il messaggio, ma le solite fonti anonime vicine ai duchi del Sussex. Un “ amico ” del principe avrebbe fatto sapere ai giornali britannici che se ci fossero le condizioni giuste, la famiglia “reale di Montecito” sarebbe felice di essere accolta a corte in Inghilterra. Harry ha incontrato suo padre lo scorso settembre, per un tè di circa 50 minuti, a porte chiuse e solo dopo che i relativi staff avevano definito i termini e le condizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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