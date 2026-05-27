Il primo sottomarino nucleare sudcoreano sarà varato entro la fine dell’anno. La produzione del sottomarino è stata completata e il processo di collaudo si sta concludendo. La nave, progettata per operazioni militari, rappresenta il primo sottomarino di questo tipo nella flotta nazionale. La data ufficiale di lancio non è stata ancora comunicata, ma il completamento dei test indica che il varo potrebbe avvenire a breve.

Il primo sottomarino nucleare sudcoreano sembra avere una data precisa di lancio. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente sudcoreano Lee Jae Myung, che durante una riunione dedicata alla strategia di difesa nazionale ha affermato che il Paese renderà operativo il primo di questi vascelli entro la metà del prossimo decennio, rendendo ancora più concreta una prospettiva che già da mesi sembrava essere sempre più sostanziale. La dichiarazione di Lee arriva a pochi mesi da quello che è già passato alla storia come un accordo diplomatico di rilievo. Lo scorso ottobre, a margine del vertice dell’Asia-Pacific Economic Cooperation tenutosi... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il primo sottomarino nucleare sudcoreano ha una data. Ecco quale

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