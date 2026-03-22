Un sottomarino nucleare britannico con missili da crociera Tomahawk si trova nel Mar Arabico. Londra ha annunciato che questa presenza permette al Regno Unito di effettuare attacchi a lunga distanza, se necessario. La posizione del sottomarino rappresenta una mossa strategica nel contesto regionale, senza che siano stati divulgati dettagli aggiuntivi sulle operazioni in corso.

Un sottomarino britannico a propulsione nucleare, equipaggiato con missili da crociera Tomahawk, ha preso posizione nel Mar Arabico, conferendo al Regno Unito la capacità di condurre attacchi a lungo raggio qualora la tensione regionale dovesse aumentare. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la HMS Anson, armata con missili Tomahawk Block IV e siluri Spearfish, ha lasciato la base di Perth all’inizio di questo mese e ha percorso circa 5.500 miglia per raggiungere l’area di operazioni. Il sottomarino emerge periodicamente per comunicare con il quartier generale congiunto permanente del Regno Unito a Northwood, dove eventuali ordini di lancio verrebbero autorizzati dal primo ministro e trasmessi dal capo delle operazioni congiunte. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sottomarino nucleare britannico nel Mar Arabico: Londra pronta a lanci a lungo raggio

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