La biblioteca civica Italo Calvino presenta Invisibile

Il 9 aprile, alle 17.30, la biblioteca “Italo Calvino” in Lungo Dora Agrigento, 94a Torino, propone la presentazione del romanzo “INVISIBILE” (Edizioni Pedrini, 2025) di Debora Bocchiardo. Dialoga con l’autrice Mara Martellotta, giornalista professionista de "Il Torinese". Ci sono vite con cui il destino gioca. Le crea poi le rivolta poi le rimette in sesto per poi rivoltarle di nuovo. Foglie al vento, coloro che nascono sotto questa stella affrontano la vita come un uragano in cui la pace è solo una pausa tra una tempesta e l’altra.È il caso di Teresa, protagonista della storia del suo tempo, nata nel 1915, artefice della sua vita, ma costantemente in guerra con le difficoltà che essa le porta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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