Il prefetto di Chieti in visita al Comando Legione carabinieri Abruzzo e Molise

Da chietitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prefetto di Chieti, Silvana D’Agostino, ha visitato il comando della Legione dei carabinieri “Abruzzo e Molise”. La visita si è svolta presso la sede del comando, senza ulteriori dettagli forniti su eventuali incontri o attività specifiche.

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Visita istituzionale del prefetto della provincia di Chieti, Silvana D’Agostino, al comando Legione carabinieri “Abruzzo e Molise”.La prefetta, accompagnata dal comandante provinciale dei carabinieri di Chieti, colonnello Cosimo Damiano Di Caro, è stata accolta nella sede del comando dal generale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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