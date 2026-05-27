Il prefetto di Chieti in visita al Comando Legione carabinieri Abruzzo e Molise
Il prefetto di Chieti, Silvana D’Agostino, ha visitato il comando della Legione dei carabinieri “Abruzzo e Molise”. La visita si è svolta presso la sede del comando, senza ulteriori dettagli forniti su eventuali incontri o attività specifiche.
Visita istituzionale del prefetto della provincia di Chieti, Silvana D’Agostino, al comando Legione carabinieri “Abruzzo e Molise”.La prefetta, accompagnata dal comandante provinciale dei carabinieri di Chieti, colonnello Cosimo Damiano Di Caro, è stata accolta nella sede del comando dal generale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie e thread social correlati
Il Prefetto Ranieri in visita al Comando Provinciale della Guardia di FinanzaIl Prefetto ha visitato oggi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza in città.
Da Sciacca a Santa Margherita di Belìce: il comandante della Legione carabinieri in visitaIl comandante della Legione carabinieri “Sicilia”, generale di divisione Ubaldo Del Monaco, ha visitato i reparti dell’Arma nel territorio di Sciacca...