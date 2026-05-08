Il Prefetto Ranieri in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Il Prefetto ha visitato oggi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza in città. Durante la visita sono stati svolti incontri con i rappresentanti della forza di polizia, con l’obiettivo di discutere le attività di controllo e sicurezza sul territorio. La visita si inserisce in un ciclo di incontri istituzionali che coinvolgono le autorità locali e le forze di polizia del capoluogo.

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