Il polo liceale Pantini-Pudente accoglie la lampada di Assisi simbolo del Giro d’Italia
Il Polo liceale Pantini-Pudente di Vasto riceverà giovedì 28 maggio la lampada di Assisi, simbolo del “Giro d’Italia”. La scuola, parte della rete nazionale delle scuole di pace, ospiterà l’evento, che coinvolge la consegna simbolica della lampada. La cerimonia si svolgerà all’interno dell’istituto, senza dettagli su ulteriori attività o partecipanti. La lampada di Assisi rappresenta il messaggio di pace e solidarietà legato alla manifestazione ciclistica.
Il Polo liceale Pantini-Pudente di Vasto, che aderisce alla rete nazionale delle scuole di pace, giovedì 28 maggio accoglierà la lampada di Assisi, simbolo del “Giro d’Italia”. Un evento promosso dal Coordinamento nazionale degli enti locali per i diritti umani, dalla Rete nazionale delle scuole. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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