A Firenze il Consiglio comunale si riunirà lunedì 11 maggio alle 14. Durante la seduta, si discuterà dell’arrivo della Lampada della Pace di Assisi. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative della città e coinvolge vari rappresentanti istituzionali. La Lampada sarà presente in città nei prossimi giorni, come parte di una manifestazione dedicata alla promozione della pace. La seduta si svolgerà nella sede comunale e sarà aperta ai media.

Firenze, 9 maggio 2026 – Il Consiglio comunale di Firenze si riunirà come di consueto lunedì prossimo, 11 maggio, alle ore 14.30. Ma in questa seduta ci sarà una particolarità, ovvero l'arrivo della Lampada della Pace di Assisi. Il presidente del Consiglio Cosimo Guccione r icorda che il Comune ha aderito al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani che ha organizzato il Giro d'Italia per la Pace, iniziativa che sta attraversando il Paese in occasione dell'ottavo centenario di San Francesco d'Assisi e del 40° anniversario del Coordinamento. Sono molte le città che stanno accogliendo la Lampada e promuovendo, assieme alle scuole e per i giovani del territorio, iniziative utili a costruire una coscienza, una cultura e una politica di pace.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Firenze arriva la Lampada della Pace di Assisi

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