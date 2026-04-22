La lampada per la pace di Assisi arriva in spiaggia in occasione del festival Artevento

Il 24 e 25 aprile, sulla spiaggia di Pinarella, sarà presente la Lampada della Pace di Assisi durante il Festival internazionale dell'aquilone Artevento. La lampada, simbolo di pace, fa tappa in questa località in concomitanza con l’evento dedicato agli aquiloni. L’arrivo della lampada rappresenta un momento di attenzione pubblica legato alla promozione dei valori di pace e solidarietà.

Il 24 e 25 aprile, la Lampada della Pace di Assisi arriva sulla spiaggia di Pinarella, in occasione del Festival internazionale dell'aquilone Artevento. Il Comune di Cervia infatti ha aderito al Giro d’Italia per la pace, promosso dal Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Guerra e conflitti internazionali, la proposta del Pd Umbria: una manifestazione per la Pace ad AssisiUna grande manifestazione nazionale per celebrare la Pace e i valori di fratellanza e condivisione. Assisi, marcia per la pace a sostegno di Papa LeoneUna marcia per chiedere la pace ed esprimere solidarietà Papa Leone dopo gli ultimi attacchi ricevuti dal presidente americano Trump, definiti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Civitanova tappa del Giro d’Italia per la Pace: arriva la Lampada di Assisi; Torna Artevento 2026, Festival Internazionale dell’Aquilone, in programma dal 23 aprile al 3 maggio; A Barletta la prima tappa del Giro d'Italia per la Pace; Francesco e il lebbroso: l’abbraccio che trasforma l’escluso in fratello. La Lampada della Pace di Assisi arriva sulla spiaggia di PinarellaIl Comune di Cervia ha aderito al Giro d’Italia per la pace, promosso dal Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani in occasione dell’ottavo centenario di San Francesco d ... ravenna24ore.it Assisi, presidente colombiano riceve la lampada di San FrancescoAssisi (askanews) – Ad Assisi il presidente colombiano Juan Manuel Santos ha ricevuto la lampada della pace di San Francesco. Il riconoscimetno gli è stato assegnato per lo sforzo nei processi di ... affaritaliani.it Silenzio, natura e spiritualità L’Eremo delle Carceri di Assisi, sembra sospeso fuori dal tempo. Il bosco del Subasio, attutisce ogni suono e rende questo luogo ancora più intimo, essenziale, profondo. Qui, dove San Francesco cercava il silenzio e il dialogo con - facebook.com facebook #Buonanotte dalla #Basilica di #SantaMariadegliAngeli - #Assisi Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto, come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Foto di Maurizio Bertini (grazie!) x.com