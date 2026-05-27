Anastasios Douvikas ha ricevuto due premi durante la cerimonia di fine stagione della Serie A 202526: quello come miglior giocatore in crescita e quello come più sottovalutato. Il calciatore è stato riconosciuto per aver migliorato le proprie prestazioni rispetto alla stagione precedente e per essere stato spesso poco considerato dai media e dai tifosi. La doppia vittoria evidenzia il suo impatto sul campo e la sua crescita come atleta.

Anastasios Douvikas ha vinto sia il premio come giocatore più migliorato sia quello per il più sottovalutato. Insieme questi due premi - che Douvikas si giocava con una platea di giocatori molto diversi: da Keinan Davis a Strahinja Pavlovic - ci dicono sostanzialmente una cosa: che c’era qualcosa, in Douvikas, che non abbiamo visto arrivare e che persino in questa stagione, in cui l’attaccante greco si è laureato vice-capocannoniere della Serie A, abbiamo avuto qualche reticenza a celebrare. Che cosa? Se lo chiedete a me (alla fine gli articoli non sono sempre risposte a domande immaginarie?) la risposta a questa domanda è: che Douvikas... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il più migliorato e il più sottovalutato della Serie A 2025/26: Anastasios Douvikas

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