A 30 turni dalla fine della Serie A 202526, si nota che l'Inter ha creato più occasioni potenziali rispetto a tutte le altre squadre, risultando così la più effettiva in termini di expected goals (xG). Tuttavia, il Milan si distingue come la formazione che ha messo a referto il maggior numero di tentativi nello specchio della porta, mostrando un atteggiamento più offensivo in fase di finalizzazione.

L’analisi statistica a 30 giornate dalla fine della Serie A 202526 delinea un campionato dove la produzione offensiva non sempre cammina di pari passo con il cinismo. Se l’ Inter si conferma una macchina da guerra per volume di gioco, il Milan di Allegri risponde con una qualità balistica superiore, mentre realtà come Como e Pisa riscrivono le gerarchie del pragmatismo tattico. Ecco il quadro completo dell’efficienza offensiva nel nostro campionato. 1. Produzione e Pericolosità: L’Inter domina il volume. I nerazzurri guidano la classifica dei Gol Attesi (xG) totali, segno di un impianto di gioco che produce occasioni con una costanza impressionante. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Serie A 2025/26: Inter regina di xG, ma il Milan è il più pericoloso al tiro

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