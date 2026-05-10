Nella giornata di oggi si sono disputate alcune partite della Serie A 202526, con il Como che ha ottenuto una vittoria in trasferta a Verona grazie a un gol di Douvikas. Nel frattempo, la Juventus prosegue il suo percorso nel campionato italiano, con aggiornamenti sui risultati delle varie sfide in corso. I risultati di oggi contribuiscono a definire la classifica e il cammino delle squadre coinvolte.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Como vince a Verona, decide una rete di Douvikas

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