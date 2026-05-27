Il picco del caldo e le città da bollino rosso arrivano i temporali Le previsioni per il weekend | quando passa questa afa – Il video

Le temperature più alte di fine maggio si registrano nelle ore centrali del giorno, con alcune città segnalate in bollino rosso per il caldo intenso. Tuttavia, sono in arrivo temporali che potrebbero portare un calo delle temperature e una diminuzione dell’afa. Le previsioni indicano che nel weekend potrebbe verificarsi un cambiamento climatico, con rovesci e temporali che interessano diverse zone del paese.

Sarebbero le ore più calde di fine maggio secondo le previsioni quelle che l’Italia sta attraversando. In particolare al Nord, dove in Pianura Padana si sono toccate temperature da fornace. I termometri hanno superato i 36°C a Pavia, Piacenza, Cremona e Modena, mentre l’asse Torino-Bologna, che comprende Alessandria, Asti, Vercelli, Milano, Lodi, Parma, Reggio Emilia, Mantova, Verona, Rovigo, Ferrara e Forlì, si fermerà sui 35°C. Tutto il settentrione fa registrare un’anomalia termica di 8-9°C rispetto alle medie del periodo, con il Centro che insegue sui 34-35°C e il Sud appena un gradino sotto. Il bollettino del ministero della Salute, intanto, assegna oggi il bollino arancione a 16 città, fra cui Milano, Roma, Bologna, Firenze, Torino, Brescia, Venezia, Trieste e Verona. 🔗 Leggi su Open.online

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Meteo: CALDO RECORD, arriva il picco! Alcune città da bollino ROSSO

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