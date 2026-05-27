L'amministrazione Trump sta lavorando per modificare lo status della Spianata delle Moschee, con l’obiettivo di consegnarla a Israele. La proposta prevede cambiamenti nelle politiche di gestione del sito, che è considerato sacro sia per musulmani che per ebrei. Le autorità statunitensi stanno cercando di ottenere il supporto internazionale e di modificare le normative esistenti. La questione riguarda anche possibili ripercussioni sulla stabilità nella regione.

La guerra grande La Giordania perderebbe la custodia. Lo status del terzo luogo santo dell’Islam, rispettato per decenni, nel mirino di Netanyahu e Ben Gvir. A Gaza uccisi sette palestinesi La guerra grande La Giordania perderebbe la custodia. Lo status del terzo luogo santo dell’Islam, rispettato per decenni, nel mirino di Netanyahu e Ben Gvir. A Gaza uccisi sette palestinesi L’Amministrazione Trump si sta impegnando per scardinare lo status della Spianata delle Moschee di Gerusalemme e porre fine alla storica custodia hashemita giordana sui luoghi santi musulmani e cristiani della città santa. Lo rivela il giornale britannico online Middle East Eye, che cita fonti americane, giordane, palestinesi, occidentali e del Golfo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il piano di Trump per consegnare la Spianata delle Moschee a Israele

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