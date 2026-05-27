Il piano di Trump per consegnare la Spianata delle Moschee a Israele

Da cms.ilmanifesto.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'amministrazione Trump sta lavorando per modificare lo status della Spianata delle Moschee, con l’obiettivo di consegnarla a Israele. La proposta prevede cambiamenti nelle politiche di gestione del sito, che è considerato sacro sia per musulmani che per ebrei. Le autorità statunitensi stanno cercando di ottenere il supporto internazionale e di modificare le normative esistenti. La questione riguarda anche possibili ripercussioni sulla stabilità nella regione.

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