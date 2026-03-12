Un missile è stato lanciato vicino alla Spianata delle Moschee a Gerusalemme. Il video mostra l’impatto di un ordigno a poche centinaia di metri dalla Città Vecchia, dal Muro del Pianto, dalla Moschea di Al-Aqsa e dalla Chiesa del Santo Sepolcro. Il lancio è attribuito al regime iraniano, che avrebbe inviato l’ordigno verso la città. Non ci sono ancora dettagli su eventuali vittime o danni.

“Il regime iraniano sta lanciando missili su Gerusalemme, uno di questi ha colpito a poche centinaia di metri dalla Città Vecchia, dal Muro del Pianto, dalla Moschea di Al-Aqsa e dalla Chiesa del Santo Sepolcro”. Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano postando il video del luogo colpito dall’ordigno iraniano. “Proteggere le vite e la sicurezza dei fedeli viene prima di tutto. Ecco perché la preghiera in tutti i luoghi sacri è stata temporaneamente sospesa”, aggiunge il messaggio. Ogni guerra è una tassa globale che pesa su tutti: l’Europa cambi strada, altro che riarmo! “In missione per conto di Dio”? È arrivato il momento di fermare questi pazzi fanatici Kharg, l’isola iraniana che può decidere le sorti del conflitto in due settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Missile vicino alla Spianata delle Moschee a Gerusalemme: il video dell’impatto

