Israele | Missile vicino alla Spianata delle Moschee Mojtaba | Lo Stretto di Hormuz resta chiuso | Droni su base italiana a Erbil

Nella giornata di oggi si registrano diverse notizie che riguardano diverse aree geografiche. Israele segnala un missile vicino alla Spianata delle Moschee, mentre Mojtaba annuncia la chiusura dello Stretto di Hormuz. Su base italiana a Erbil si sono svolti interventi con droni, e una base in Iraq è stata colpita. Inoltre, l'IDF riferisce di attacchi su larga scala nella notte a Teheran e di tre navi colpite nello Stretto di Hormuz.