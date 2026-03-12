Israele | Missile vicino alla Spianata delle Moschee Mojtaba | Lo Stretto di Hormuz resta chiuso | Droni su base italiana a Erbil
Nella giornata di oggi si registrano diverse notizie che riguardano diverse aree geografiche. Israele segnala un missile vicino alla Spianata delle Moschee, mentre Mojtaba annuncia la chiusura dello Stretto di Hormuz. Su base italiana a Erbil si sono svolti interventi con droni, e una base in Iraq è stata colpita. Inoltre, l'IDF riferisce di attacchi su larga scala nella notte a Teheran e di tre navi colpite nello Stretto di Hormuz.
Colpita la nostra base in Iraq. L'Idf: attacchi su larga scala nella notte a Teheran. Colpite tre navi a Hormuz. Trump aumenta il conteggio, affondati 31 posamine di Teheran. Meloni riferisce in Parlamento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Prime parole di Mojtaba (che non si mostra): «Lo stretto di Hormuz continuerà ad essere chiuso» |Droni sulla base italiana a Erbil
Stretto di Hormuz, Iran bombarda navi mine piazzate, petrolio alle stelle | Trump e G7: serve libertà GolfoStretto di Hormuz, cosa succede e perché si gioca lì la guerra tra Usa-Israele e l'Iran: mine piazzate, libertà di navigazione e mosse del G7 ... ilsussidiario.net
Il primo discorso di Mojtaba Khamenei. 'Lo Stretto di Hormuz deve restare chiuso, non ci ritireremo mai'La base militare italiana a Erbil colpita da un drone, nessun ferito. Katz al Libano: 'Se non fermano Hezbollah prenderemo il territorio'. Onu, la guerra ha provocato tre milioni di sfollati in IranOn ... ansa.it
Mojtaba #Khamenei: lo Stretto di #Hormuz deve rimanere chiuso x.com
Il petrolio supera i 100 dollari, mentre lo Stretto di Hormuz rischia un lungo stop. La produzione del Golfo scende di 10 milioni di barili al giorno: cosa sta accadendo #ANSA - facebook.com facebook