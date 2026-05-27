Il piano della vergogna di emigrazione volontaria

Mercoledì mattina, a Gaza City, i fedeli si sono riuniti per la preghiera dell’Eid al-Adha tra le macerie di Rimal. La zona, colpita da recenti combattimenti, mostra ancora danni evidenti. La preghiera si è svolta in un contesto di tensione e distruzione, con molti presenti che hanno partecipato nonostante le condizioni difficili. Non sono stati segnalati incidenti durante la cerimonia, che ha coinvolto diverse persone in un momento di commemorazione religiosa.

Mercoledì mattina, a Gaza City, i fedeli si sono radunati per la preghiera dell’Eid al-Adha tra le macerie di Rimal. La sera prima due attacchi aerei israeliani avevano colpito due edifici residenziali nella stessa zona, il distretto commerciale più affollato della città alla vigilia della festa. L’ospedale al-Shifa ha confermato tre morti, fra cui una donna, e dodici feriti. Il ministro della Difesa Israel Katz ha rivendicato l’operazione: l’obiettivo era Mohammed Odeh, nominato comandante militare di Hamas undici giorni prima, dopo l’uccisione di Izz al-Din al-Haddad il 15 maggio. Quarto comandante eliminato a Gaza dal 7 ottobre 2023. «Sono morti che camminano ovunque si trovino», scrive Katz. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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