Il pedale innovativo targato Look Cycle
Look Cycle ha presentato la nuova generazione del pedale Geo City VISION, progettato per il contesto urbano. Il pedale include un sistema di illuminazione biomotion a 360°, che migliora la visibilità del ciclista in tutte le direzioni. La tecnologia integrata mira a incrementare la sicurezza durante gli spostamenti in città. Non sono stati forniti dettagli sui materiali o sulle modalità di funzionamento specifiche del sistema di illuminazione. La produzione del nuovo modello non ha ancora una data di uscita ufficiale.
Borgogna, Francia – LOOK Cycle presenta la nuova generazione del Geo City VISION, un pedale urbano innovativo progettato per aumentare la sicurezza del ciclista grazie a un’illuminazione biomotion 360° integrata. Seguendo il movimento naturale della pedalata, il Geo City VISION rende il ciclista fino a 5,5 volte più visibile agli automobilisti, offrendo un vantaggio decisivo in termini di sicurezza agli incroci e nelle intersezioni. A differenza delle luci statiche da reggisella, le luci biomotion integrate si attivano con la pedalata e seguono il movimento delle gambe del ciclista, garantendone la riconoscibilità fino a 900 metri di distanza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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