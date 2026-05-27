il pedale innovativo targato look cycle

Notizia in breve

Look Cycle ha presentato la nuova generazione del pedale Geo City VISION, progettato per il contesto urbano. Il pedale include un sistema di illuminazione biomotion a 360°, che migliora la visibilità del ciclista in tutte le direzioni. La tecnologia integrata mira a incrementare la sicurezza durante gli spostamenti in città. Non sono stati forniti dettagli sui materiali o sulle modalità di funzionamento specifiche del sistema di illuminazione. La produzione del nuovo modello non ha ancora una data di uscita ufficiale.