Il nuovo profumo di Noyz, chiamato Rinse Cycle, sta attirando l’attenzione come esempio di tendenza nel mondo delle fragranze. Si presenta come un “reset mentale” e il “clean girl mood” del 2026, evocando un odore che ricorda una doccia fresca. La sua uscita segna un cambiamento rispetto alle fragranze tradizionali, spostando l’attenzione verso un profumo che incarna purezza e rinnovamento.

C’è stato un momento in cui “profumo pulito” significava semplicemente odore di sapone e fine. Adesso no. Adesso il clean è diventato quasi una sensazione emotiva, una cosa che vuoi addosso quando la giornata è stata un caos totale e hai bisogno di rimettere insieme i pezzi senza dire niente a nessuno. Ed è esattamente da qui che parte Rinse Cycle, la nuova fragranza di Noyz. Non è solo fresca — è quel momento post-doccia in cui tutto sembra improvvisamente gestibile. Tipo: capelli bagnati, pelle pulita, mente un attimo più silenziosa. Quella vibe lì. Smells like a reset: il profumo clean girl che sa di doccia e nuovo inizio di Noyz. Il punto non è essere perfette, è resettarsi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il profumo che sa di “doccia + reset mentale”: Rinse Cycle di Noyz è il clean girl mood del 2026

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