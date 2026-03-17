Look rivoluziona il gravel | il nuovo pedale monolaterale

La scena del gravel sta vivendo un cambiamento significativo con l’introduzione di un nuovo pedale monolaterale da parte di Look. Questa novità rappresenta una svolta rispetto alla consueta configurazione a due lati, attirando l’attenzione di ciclisti e appassionati. La proposta si distingue per il suo design innovativo, che promette di rivoluzionare il modo di affrontare le strade sterrate e i percorsi off-road.

La scena del gravel si sta trasformando radicalmente mentre i produttori di componenti decidono di rompere con la tradizione dei pedali a due lati. Look Cycle ha lanciato il nuovo modello X-One-G, un pedale monolaterale che promette di fondere l’efficienza della bici da strada con la facilità di rilascio delle mountain bike. Questo lancio si inserisce in una tendenza emergente iniziata da Wolf Tooth con il suo modello DEL, suggerendo che il mercato stia cercando una via di mezzo tra le due discipline ciclistiche. L’arrivo di questo nuovo componente non è un caso isolato ma segna l’inizio di una nuova era corre su sterrato misto. Il design prevede una piattaforma ampia e robusta che offre una connessione superiore rispetto ai sistemi tradizionali a due fori, eliminando però uno dei lati per ridurre drasticamente il peso totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Look rivoluziona il gravel: il nuovo pedale monolaterale Articoli correlati Leggi anche: Scala Villagrazia: il nuovo collegamento pedonale che rivoluziona il quartiere Tag Team: il nuovo gioco da tavolo che rivoluziona iIl 10 marzo 2026, alle ore 09:00, il panorama dei giochi da tavolo in Italia si arricchisce con l’arrivo di Tag Team, un titolo che ridefinisce i... Ho speso 500€ su AliExpress per la mia GRAVEL 100% CINESE, Ho ESAGERATO