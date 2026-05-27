Il PD attacca | Il centrodestra cade già a pezzi

Il Partito Democratico ha dichiarato che la coalizione di centrodestra si sta già sgretolando, meno di 48 ore dopo la sua formazione. Secondo il partito, ci sarebbero segnali di crisi all’interno del fronte politico di destra, che avrebbe mostrato segni di instabilità nel breve periodo. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle dinamiche interne o sui motivi di questa presunta crisi. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle tensioni politiche che seguono la nascita della coalizione.

Non sono passate 48 ore e il castello di carte su cui si regge la coalizione di centrodestra sta già venendo giù. Per settimane abbiamo visto la Lega impegnata nella campagna contro la moschea, e il candidato sindaco ora fa l'esatto opposto, andando alla ricerca di voti che la Lega ha sempre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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