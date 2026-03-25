Dopo la consultazione referendaria sulla giustizia, un esponente del Partito Democratico ha criticato le affermazioni di alcuni rappresentanti del centrodestra locale. Questi ultimi hanno dichiarato che il risultato del voto non comporta modifiche e che la riforma rimane indispensabile, ignorando così l’esito referendario. La discussione si accende sulla percezione del voto popolare e sulle interpretazioni ufficiali.

“All’indomani dell’esito referendario colpiscono le dichiarazioni di autorevoli esponenti del centrodestra locale, che anziché soffermarsi sul significato del voto si affrettano a sostenere che nulla cambia e che la riforma resta necessaria”. Così la consigliera regionale Valentina Ancarani, argomentando le sue parole: “La deputata Rosaria Tassinari rivendica una mobilitazione straordinaria e parla di crescita del Sì come se il risultato uscito dalle urne non esistesse. Il parlamentare Jacopo Morrone si spinge oltre, arrivando a conteggiare i comuni della provincia in cui il Sì avrebbe prevalso – peraltro con dati in controtendenza rispetto alle ultime politiche per lo stesso centrodestra – a pochi giorni dalle polemiche già sollevate sulla candidatura a Capitale della Cultura, che a suo dire sarebbe stata penalizzata da Cesena. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Referendum sulla giustizia, Ancarani (Pd) attacca il centrodestra: "Negare il risultato è divisivo e dannoso per il territorio"

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