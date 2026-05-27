Un atleta di 44 anni ha conquistato il secondo posto nella classifica di bronzo ai campionati italiani di 100 chilometri, disputati durante la 51ª edizione della gara denominata “Il Passatore”. L’atleta, originario di Bologna, ha partecipato alla competizione dimostrando entusiasmo e passione, nonostante l’età. La corsa si è svolta su un percorso di 100 chilometri e si è conclusa con questa posizione di rilievo.

Gli anni sono 44, ma l’entusiasmo e la passione sono quelli di un ragazzino. Lui è David Colgan (nella foto di Gianni Zampaglione) che, a dispetto del cognome, è bolognesissimo, ha preso parte all’edizione numero 51 della 100 chilometri del Passatore. David, che nel suo curriculum vanta un successo alla maratona di Bologna e diverse presenze a Kona, all’Ironman che affascina mezzo mondo, chiude al quarto posto, alle spalle di Alessio Milano, Enrico Bartolotti e il francese Julien Nison. Siccome la prova del Passatore era valdia anche come campionato italiano, sulla distanza dei 100 chilometri, David chiude la sua fatica al terzo posto. Un podio, questo che potrebbe cambiare i piani e le strategie di Colgan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il passatore. Colgan di bronzo ai tricolori di 100 chilometri

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