Mercatino ceramiche e fotografie | tanti appuntamenti aspettando l' arrivo della 100 chilometri del Passatore

A Faenza si stanno preparando diversi eventi in attesa della 100 chilometri del Passatore, giunta alla sua 51ª edizione. Nel centro cittadino si svolgono mercatini di ceramiche e mostre fotografiche, attirando visitatori e appassionati. La manifestazione coinvolge numerosi volontari e associazioni locali, che collaborano per l’organizzazione del festival. La città si anima con iniziative culturali e sportive, creando un’atmosfera di attesa e partecipazione prima della grande corsa che si terrà tra qualche giorno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui