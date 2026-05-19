Mercatino ceramiche e fotografie | tanti appuntamenti aspettando l' arrivo della 100 chilometri del Passatore

Da ravennatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Faenza si stanno preparando diversi eventi in attesa della 100 chilometri del Passatore, giunta alla sua 51ª edizione. Nel centro cittadino si svolgono mercatini di ceramiche e mostre fotografiche, attirando visitatori e appassionati. La manifestazione coinvolge numerosi volontari e associazioni locali, che collaborano per l’organizzazione del festival. La città si anima con iniziative culturali e sportive, creando un’atmosfera di attesa e partecipazione prima della grande corsa che si terrà tra qualche giorno.

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La 51esima edizione della 100 chilometri del Passatore entra ufficialmente nel vivo e trasforma Faenza in un grande palcoscenico di sport, arte, volontariato e partecipazione. Con la gara che partirà sabato 23 maggio da Firenze e con arrivo previsto il giorno successivo a Faenza, la città. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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