Mercatino ceramiche e fotografie | tanti appuntamenti aspettando l' arrivo della 100 chilometri del Passatore
A Faenza si stanno preparando diversi eventi in attesa della 100 chilometri del Passatore, giunta alla sua 51ª edizione. Nel centro cittadino si svolgono mercatini di ceramiche e mostre fotografiche, attirando visitatori e appassionati. La manifestazione coinvolge numerosi volontari e associazioni locali, che collaborano per l’organizzazione del festival. La città si anima con iniziative culturali e sportive, creando un’atmosfera di attesa e partecipazione prima della grande corsa che si terrà tra qualche giorno.
La 51esima edizione della 100 chilometri del Passatore entra ufficialmente nel vivo e trasforma Faenza in un grande palcoscenico di sport, arte, volontariato e partecipazione. Con la gara che partirà sabato 23 maggio da Firenze e con arrivo previsto il giorno successivo a Faenza, la città. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: 100 km del Passatore: tutte le info
Leggi anche: LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: 100 chilometri all’arrivo, gruppo compatto