Il padre di Gianluca Ibarra Silvera | Uno degli assassini di mio figlio è il capo dell' MS13
Il padre di una vittima di 22 anni ha dichiarato che uno degli aggressori coinvolti nella rissa che ha portato alla morte di suo figlio sarebbe il capo di una gang di origine latinoamericana. La lite si è verificata martedì sera tra i binari della stazione di Milano Certosa, culminando con il giovane colpito con un'arma da taglio. La vittima era nata in Italia da famiglia originaria dell’Ecuador. La polizia sta indagando sui dettagli dell’incidente e sui partecipanti alla rissa.
Sarebbe “il capo dell'MS13”, la gang di latinos, uno degli aggressori di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador, morto martedì sera dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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