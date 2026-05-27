Il padre di Gianluca Ibarra Silvera | Uno degli assassini di mio figlio è il capo dell' MS13

Notizia in breve

Il padre di una vittima di 22 anni ha dichiarato che uno degli aggressori coinvolti nella rissa che ha portato alla morte di suo figlio sarebbe il capo di una gang di origine latinoamericana. La lite si è verificata martedì sera tra i binari della stazione di Milano Certosa, culminando con il giovane colpito con un'arma da taglio. La vittima era nata in Italia da famiglia originaria dell’Ecuador. La polizia sta indagando sui dettagli dell’incidente e sui partecipanti alla rissa.