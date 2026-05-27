il nuovo presidente tan ning incontra il sindaco

Il nuovo presidente di Ferretti Group, Tan Ning, ha incontrato ieri il sindaco di Forlì durante la sua prima uscita pubblica. Tan Ning, 43 anni, è di nazionalità cinese. L'incontro si è svolto presso il municipio della città.

È stata la sua prima uscita pubblica: il nuovo presidente di Ferretti Group, il cinese Tan Ning, 43 anni, ha raggiunto ieri mattina il municipio di Forlì per incontrare il sindaco Gian Luca Zattini. Si è presentato come "Tonny Tan", il soprannome con cui preferisce essere chiamato. L’incontro, ha spiegato una nota del Comune, "è stato l’occasione per un confronto franco e costruttivo sullo stato attuale e sulle prospettive di sviluppo del gruppo ". Nel corso del colloquio, il sindaco ha ribadito il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale allo sviluppo dell’azienda. Da parte sua, il presidente Tan ha confermato la ferma volontà di portare avanti un progetto di crescita fortemente radicato su Forlì e sull’Emilia-Romagna, così come sugli altri territori in cui Ferretti è presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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