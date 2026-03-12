Calcinaia riapre con un giorno d’anticipo la provinciale Francesca al ponte alla Navetta

La strada provinciale Francesca al ponte alla Navetta a Calcinaia è stata riaperta oggi, giovedì 12 marzo, un giorno prima rispetto alla data prevista. La riapertura è stata comunicata ufficialmente e consente ora il transito sulla tratta interessata. La decisione di anticipare la riapertura riguarda la fine dei lavori di manutenzione sulla strada.

Calcinaia, 12 marzo 2026 - La strada provinciale Francesca al ponte alla Navetta ha riaperto oggi, giovedì 12 marzo, con un giorno di anticipo rispetto alla data prevista. Dopo oltre un mese di chiusura dovuta alla frana del versante a ridosso del vecchio ponte, la Provincia di Pisa ha confermato la riapertura al traffico, che avverrà però in modalità ridotta: l a circolazione sarà infatti consentita solo a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. La frana, che si era verificata lo scorso 9 febbraio tra Calcinaia e Santa Maria a Monte, aveva provocato notevoli disagi alla viabilità dell’intera zona, con pesanti ripercussioni anche sul vicino Comune di Santa Maria a Monte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcinaia, riapre con un giorno d’anticipo la provinciale Francesca al ponte alla Navetta Articoli correlati La frana al ponte alla Navetta. Domani riapre la FrancescaCALCINAIA La riapertura della strada provinciale Francesca al ponte alla Navetta è confermata per domani, venerdì 13 marzo. Maltempo in Toscana: frana a Calcinaia, interrotta la provinciale FrancescaCALCINAIA (PISA) – Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta nella notte fra l’8 e il 9 febbraio 2026, nel Comune di Calcinaia per un movimento... Contenuti utili per approfondire Calcinaia riapre con un giorno... Discussioni sull' argomento Riapre la strada provinciale Francesca; La frana al ponte alla Navetta. Domani riapre la Francesca; Frana sulla via Francesca, riapre con il semaforo; Dopo la frana sulla Sp5 Francesca. Riapertura a senso unico alternato. BASKET CALCINAIA | Calcinaia - facebook.com facebook #toscanaovunquebella #Calcinaia è #terra di antichi mestieri: scopri la storia dei #navicellai dell' #Arno, il #museo della #ceramica e assisti alla #RegataStorica di fine maggio, con degustazione della tipica #Nozza! bit.ly/terra_antichim… @TerrediPisa x.com