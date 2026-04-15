L’Intelligenza Artificiale sta attraversando una fase di implementazione concreta a livello europeo e nazionale. Dopo l’approvazione, le norme che regolano l’uso dell’AI iniziano a essere applicate, segnando un passaggio importante per le aziende e le istituzioni coinvolte. Le disposizioni diventano operative, mentre le prime applicazioni pratiche della legge italiana sull’intelligenza artificiale si avviano verso la loro realizzazione.

L’AI Act europeo entra nella fase operativa, la legge italiana sull’intelligenza artificiale muove i primi passi applicativi. Ma la vera decisione che il Paese ha davanti non è tecnologica: è se la conoscenza resterà bene pubblico o diventerà commodity privata. Un nodo che attraversa scuola, università, patrimonio culturale e democrazia, aspetto che nessun regolamento, da solo, può sciogliere. L’IA generativa non è uno strumento neutro. Modifica il modo in cui si apprende, si scrive, si ricorda, si decide. Se l’accesso ai modelli più potenti resta concentrato in poche aziende extraeuropee, si apre un’asimmetria che non è solo di mercato: è cognitiva.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La partita invisibile dell’intelligenza artificiale. L’AI act muove i primi passi

The Peter Thiel Blueprint: Why Competition is a Trap & How Monopolies Rule Tech

Notizie correlate

Intelligenza Artificiale sotto esame con l’AI Act: cosa cambia per le aziendeRoma, 26 febbraio 2026b – Nel 2026 l’Unione Europea apre una nuova fase nella regolazione dell’intelligenza artificiale.

(Aidem) Intelligenza Artificiale a scuola: formazione obbligatoria accreditata, in conformità alle Linee Guida MIM (DM 166/25) e all’AI ActCorso online accreditato (15 ore) rivolto a tutto il personale scolastico (Dirigenti, DSGA, personale ATA, docenti, referenti digitali e...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Il tesoro invisibile dell’Italia e la domanda che nessuno pone davvero; Hormuz, il mediatore invisibile: il ruolo dell’Oman nella crisi tra Iran e Stati Uniti; Questa speciale colla renderà invisibile la piega dell’iPhone Fold; Batwheels: Una notte rumorosa Video.

La partita di ping-pong della vita tra padre e figlio, e tra visibile e invisibileA quale livello d’intimità può arrivare il dialogo tra padre e figlio e come, in quell’indispensabile scambio esistenziale – diretto, immaginario, perduto che sia – si può rispettare la grazia ... ilfoglio.it

Il giocatore invisibile… che domina la partita senza segnare Il 28 maggio 2021, nella semifinale di ritorno di UEFA Champions League tra Chelsea e Real Madrid (vinta 2-0 dai londinesi), c’è stato un protagonista che molti non hanno notato fino in fondo. - facebook.com facebook