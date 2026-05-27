Il nuovo look di Angelina Mango | addio capelli lunghi ora sfoggia il caschetto rosso con la frangia

Angelina Mango ha cambiato look: ora porta un caschetto rosso con frangia, abbandonando i capelli lunghi. La cantante è tornata in tour da alcuni mesi con questa nuova acconciatura.

Angelina Mango è tornata in tour da qualche mese e lo ha fatto in una versione decisamente rinnovata. Niente più capelli lunghi e castani, ora sfoggia un caschetto rosso con frangia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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