Jessica Chastain stupisce col caschetto | per la prima volta cambia look e dice addio ai capelli lunghi

L'attrice ha scelto di cambiare look per la prima volta in modo evidente, passando dai capelli lunghi a un caschetto dritto e voluminoso. La trasformazione è stata mostrata pubblicamente durante un evento sul red carpet, dove ha sfoggiato il nuovo stile con sicurezza. La decisione di cambiare acconciatura ha attirato l'attenzione di media e pubblico, segnando una novità nel suo modo di presentarsi.