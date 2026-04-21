Jessica Chastain stupisce col caschetto | per la prima volta cambia look e dice addio ai capelli lunghi
L'attrice ha scelto di cambiare look per la prima volta in modo evidente, passando dai capelli lunghi a un caschetto dritto e voluminoso. La trasformazione è stata mostrata pubblicamente durante un evento sul red carpet, dove ha sfoggiato il nuovo stile con sicurezza. La decisione di cambiare acconciatura ha attirato l'attenzione di media e pubblico, segnando una novità nel suo modo di presentarsi.
Jessica Chastian cede al fascino del caschetto: l'attrice ha detto addio alla chioma lunga stupendo tutti sul red carpet con un bob dritto e voluminoso da diva.🔗 Leggi su Fanpage.it
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