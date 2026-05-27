Il nuovo depuratore che chiude un brutto capitolo ambientale lungo un decennio
Dopo due anni di lavori e un investimento di oltre 18 milioni di euro, di cui una parte proveniente da fondi europei, il nuovo depuratore è stato completato. La fine dei lavori segna la chiusura di un episodio critico legato alla gestione ambientale che durava da oltre dieci anni. La struttura è ora operativa e pronta a migliorare il trattamento delle acque reflue.
Ci sono voluti due anni di cantiere, oltre 18 milioni di euro e una quota significativa di fondi europei per arrivare a questo giorno. Il nuovo depuratore intercomunale di Visano, inaugurato mercoledì mattina alla presenza delle autorità locali e dei vertici di A2A Ciclo Idrico, non è soltanto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: The Mandalorian and Grogu sarà un film lungo: quanto durerà il nuovo capitolo di Star Wars
Chiara Ferragni ufficializza con José Hernandez: la prima foto che chiude un capitolo (ma che intristisce i social)Chiara Ferragni ha condiviso sui social una foto in cui appare insieme a José Hernandez, confermando così ufficialmente la loro relazione.
Temi più discussi: Fabiano Fatuzzo: Napoli Est, via ai lavori per il nuovo depuratore; Mandatoriccio, il paese senza depuratore: l’opera mai finita che ora pesa su ambiente e casse comunali; A Chialamberto il depuratore dovrà essere abbattuto, condannati due dirigenti Smat; Chialamberto, depuratore da abbattere: è troppo vicino allo Stura.
Altri importanti risultati: il potenziamento del depuratore di Carlopoli e il nuovo depuratore di Castagna Dopo tantissimi anni di attesa, è stato completato il nuovo depuratore comunale della frazione Castagna. Contestualmente è stato realizzato anche il potenz facebook
Inaugurato il nuovo depuratore di Visano, investimento da 50 milioniUn grande traguardo oggi, frutto di strette di mano, che guarda al futuro. Ecco come è stato presentato il nuovo depuratore di Visano, a servizio anche dei comuni vicini di Acquafredda, Isorella (già ... giornaledibrescia.it
A2A inaugura il nuovo depuratore intercomunale di Visano: investimento da oltre 50 milioni per l’acqua della Bassa brescianaL’impianto servirà Visano, Acquafredda, Isorella e Remedello. Obiettivo: superare le infrazioni europee e migliorare la qualità ambientale del territorio ... affaritaliani.it