Il nuovo depuratore che chiude un brutto capitolo ambientale lungo un decennio

Da bresciatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo due anni di lavori e un investimento di oltre 18 milioni di euro, di cui una parte proveniente da fondi europei, il nuovo depuratore è stato completato. La fine dei lavori segna la chiusura di un episodio critico legato alla gestione ambientale che durava da oltre dieci anni. La struttura è ora operativa e pronta a migliorare il trattamento delle acque reflue.

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Ci sono voluti due anni di cantiere, oltre 18 milioni di euro e una quota significativa di fondi europei per arrivare a questo giorno. Il nuovo depuratore intercomunale di Visano, inaugurato mercoledì mattina alla presenza delle autorità locali e dei vertici di A2A Ciclo Idrico, non è soltanto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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