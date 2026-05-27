Il nuovo depuratore che chiude un brutto capitolo ambientale lungo un decennio

Notizia in breve

Dopo due anni di lavori e un investimento di oltre 18 milioni di euro, di cui una parte proveniente da fondi europei, il nuovo depuratore è stato completato. La fine dei lavori segna la chiusura di un episodio critico legato alla gestione ambientale che durava da oltre dieci anni. La struttura è ora operativa e pronta a migliorare il trattamento delle acque reflue.