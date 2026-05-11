Chiara Ferragni ha condiviso sui social una foto in cui appare insieme a José Hernandez, confermando così ufficialmente la loro relazione. L’immagine, pubblicata nel giorno del suo compleanno, mostra i due sorridenti e in atteggiamento affiatato, segnando un nuovo capitolo personale per l’influencer. La foto ha suscitato reazioni e commenti tra i follower, mentre sui canali digitali si è diffusa la notizia della loro unione.

Trentanove candeline, una torta, un sorriso complice e una foto che vale più di mille dichiarazioni. Chiara Ferragni ha scelto il giorno del suo compleanno per mettere nero su bianco, o meglio pixel su schermo, la sua nuova storia d’amore con José Hernandez. Niente proclami, nessuna didascalia romantica: solo un cuore rosso, un tag al profilo Instagram di lui (rigorosamente privato) e l’immagine di una coppia che si guarda come se il resto del mondo, per un attimo, non esistesse. La celebrazione si è svolta in una villa sul Lago di Como, cornice da cartolina per un momento che segna una svolta. Gli amici più stretti, la famiglia, un’atmosfera raccolta e lontana dai clamori mediatici che hanno caratterizzato gli ultimi anni della vita dell’imprenditrice digitale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Chiara Ferragni ufficializza con José Hernandez: la prima foto che chiude un capitolo (ma che intristisce i social)

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