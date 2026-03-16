The Mandalorian and Grogu sarà un film lungo | quanto durerà il nuovo capitolo di Star Wars

Non si tratterà del film più lungo del franchise, che rimane ancora The Last Ledi, ma la nuova avventura del Mandaloriano e del piccolo Grogu ha comunque una durata considerevole Quest'anno The Mandalorian and Grogu riporterà finalmente la saga di Star Wars nelle sale cinematografiche, sette anni dopo l'ultima volta con L'Ascesa di Skywalker e ora sappiamo anche quanto durerà la pellicola. La nuova avventura con protagonisti Din Djarin e il piccolo Grogu sarebbe dovuta diventare la quarta stagione dello show, ma alla fine Lucasfilm e Disney hanno deciso di condensare il tutto in un film per il grande schermo. Quanto dura il nuovo film di Star Wars? C'è grande attesa per vedere come se la caveranno i due amatissimi personaggi sul grande schermo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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