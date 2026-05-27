Il nuovo Barcellona | via all’era post-Lewandowski tutto su Joao Pedro

Da calcionews24.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Barcellona ha avviato le trattative per trovare un sostituto a Robert Lewandowski, ormai fuori dal club. Tra i nomi più caldi ci sono Joao Pedro, attaccante del Cagliari, e altri giocatori in lista. La società sta valutando diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo, senza ancora aver ufficializzato l’accordo con nessuno. La scelta finale dipenderà dalle trattative in corso e dalla disponibilità economica del club.

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Barcellona, chi sarà il sostituto di Robert Lewandowski? Ecco i nomi in cima alle preferenze dei blaugrana. Il Barcellona è finalmente pronto a mettersi alle spalle le stagioni dell’austerità forzata. Il ritorno alla normalità finanziaria è a un passo e, dopo anni di sacrifici e funambolismi per poter tesserare i giocatori, il club intravede nuovi e concreti margini di manovra. A sbloccare definitivamente il mercato di Hansi Flick è l’addio di Robert Lewandowski: i circa 40 milioni di euro risparmiati sul monte ingaggi offrono una boccata d’ossigeno vitale per il progetto blaugrana. Ecco cosa scrive Tuttosport oggi. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La caccia al nuovo bomber. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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