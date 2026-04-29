Fabrizio Romano, noto giornalista specializzato in mercato calcistico, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il Milan. Tra i temi affrontati ci sono le possibilità di vedere Tonali in Serie A, che Romano ha giudicato improbabile, e le questioni legate a Lewandowski, con l’agente che non era presente a Milano. Nel suo intervento ha anche menzionato altri giocatori, tra cui Jackson.

Nel solito appuntamento giornaliero, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano è tornato a parlare di Milan sul suo canale YouTube. L'esperto di mercato ha parlato di diverse tematiche che interessano a tutti i tifosi rossoneri: dal futuro di Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, a quello di Lewandowski, seguito dai rossoneri per l'attacco, fino a Nicolas Jackson, sondato già a gennaio. Ecco, di seguito, le sue parole: Romano, per il momento, ha voluto spegnere qualsiasi speranza dei tifosi rossoneri, e non, nel rivedere Sandro Tonali nuovamente in Serie A. L'ex rossonero, infatti, è stato recentemente sondato dalla Juventus.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Romano su Lewandowski: “Tonali in Serie A? Improbabile. Lewandowski? L’agente non era a Milano”

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