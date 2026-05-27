Il Nobel Yaghi a Trieste | ‘Dettagli e resilienza sono la chiave

Il premio Nobel Yaghi è arrivato a Trieste per partecipare a un evento dedicato alla ricerca scientifica. Durante l’intervento, ha sottolineato come i dettagli minuti possano portare a scoperte importanti, evidenziando l’importanza della resilienza nel lavoro di ricerca. Ha anche parlato delle qualità necessarie in un mentore, sottolineando il ruolo di supporto e guida nel percorso di un ricercatore. L’evento ha coinvolto esperti e studenti in un confronto sulla scienza e l’innovazione.

? Punti chiave Come può un dettaglio infinitesimale trasformarsi in una scoperta rivoluzionaria?. Quali caratteristiche deve avere un mentore per sostenere un ricercatore?. Perché l'Occidente rischia di restare indietro rispetto alla velocità tecnologica?. Come ha fatto un disegno in una biblioteca triestina a cambiare vita?.? In Breve Seminario organizzato presso il Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam a Trieste.. Importanza di mentori capaci di integrare supporto tecnico e dimensione umana dello studente.. Necessità per l'Occidente di accelerare i ritmi rispetto alle società globali emergenti.. Passione scientifica nata dalle origini palestinesi e dalla scoperta di disegni a Trieste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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