Made in Lucca parole chiave di resilienza

A Lucca si sono svolte due serate dedicate a show cooking e degustazioni guidate, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali. L’evento ha coinvolto chef e produttori del territorio, offrendo un’occasione di confronto e promozione delle specialità tipiche. Non sono stati annunciati interventi istituzionali o altre iniziative parallele, ma si è concentrati sulla presentazione di piatti e prodotti tradizionali, con attenzione alla qualità e alla provenienza.

Due serate di show cooking e degustazioni guidate per riscoprire l’eccellenza locale in un momento di crisi globale. Il Presidente di Confagricoltura Lucca, Guido Favilla: “Sostenere i nostri produttori è una scelta di campo”. In un panorama economico internazionale segnato dalle profonde incertezze dei conflitti in Medio Oriente e nell’Est Europa, il settore agricolo lucchese si trova ad affrontare una sfida senza precedenti. L’aumento vertiginoso dei costi di produzione rischia di soffocare le aziende del territorio, ma la risposta di Confagricoltura Lucca non si è fatta attendere In collaborazione con l’Associazione Cuochi Lucchesi, il... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Made in Lucca, parole chiave di resilienza“ Leggi anche: Clamoroso Napoli, ritorno di fiamma sul mercato: la chiave è Lucca! Leggi anche: Gyala blinda il futuro della Cyber Resilienza: Round da 4 milioni per il Deep-Tech “Made in Italy” Argomenti più discussi: Made in Lucca, parole chiave di resilienza; Made in Italy e futuro. Premio speciale alla EP Eco Planning. Made in Lucca, parole chiave di resilienzaDue serate di show cooking e degustazioni guidate per riscoprire l’eccellenza locale in un momento di crisi globale. Il ... lanazione.it Super-neutrino ‘made in Lucca‘. Arriva l’applauso della CnaL’associazione di categoria si congratula con la Galli e Morelli, l’azienda lucchese che si è resa protagonista dell’importante scoperta scientifica avvenuta nel mare di Sicilia. La Cna di Lucca si ... lanazione.it FISMI on tour | L’eccellenza del Made in Italy in fiera | Bodio Lomnago (VA) - facebook.com facebook A lot of condemnations today of Israel by European leaders for its bombardment of Lebanon. I wonder whether this also would have happened had Iran not made a ceasefire in Lebanon a condition for the larger ceasefire between Iran, the US and Israel x.com