Tutori volontari a Trieste | chi sono cosa fanno e come funziona la chiave dell’accoglienza dei minori

A Trieste si intensifica il ruolo dei tutori volontari dedicati ai minori stranieri non accompagnati. Questi figure si occupano di accompagnare i giovani nelle pratiche burocratiche e di supportarli nel percorso di integrazione. La figura del tutore volontario rappresenta un punto di riferimento importante per favorire l’accoglienza e la tutela dei minori stranieri senza famiglia. La loro attività si inserisce in un quadro di attenzione crescente sulla protezione dei minori stranieri nella città.

Anche a Trieste cresce l’attenzione verso una figura chiave nella protezione dei minori stranieri non accompagnati (msna): il tutore volontario. Si tratta di cittadini e cittadine che, dopo un percorso di selezione e formazione, vengono nominati dal Tribunale per i minorenni per rappresentare e.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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