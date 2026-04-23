Calciomercato Inter raggiunto il principio d’accordo per Muharemovic | c’è il sì del bosniaco

L'Inter ha raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Muharemovic, con il giocatore bosniaco che ha dato il suo consenso. Il club nerazzurro ha bloccato il difensore del Sassuolo e sta valutando un’operazione che potrebbe coinvolgere anche l'inserimento di Koné, nell'ambito di una strategia di rafforzamento della rosa. La trattativa si trova in una fase avanzata e si attende solo la definizione ufficiale.

di Lorenzo Vezzaro Calciomercato Inter: il club nerazzurro blocca il difensore del Sassuolo e studia il colpo doppio con l’inserimento di Koné. L’ Inter ha rotto gli indugi e ha compiuto il primo passo concreto per assicurarsi Tarik Muharemovic. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il club nerazzurro ha trovato un principio d’accordo con l’entourage del difensore bosniaco, superando la concorrenza e conquistando la pole position per la prossima stagione. La dirigenza ha gettato le basi per un contratto a lungo termine, che dovrebbe aggirarsi attorno ai cinque anni, confermando la volontà di puntare forte su un profilo che ha dimostrato di non soffrire affatto il salto di categoria, attirando l’interesse dei top club europei.🔗 Leggi su Internews24.com

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